كوريا الشمالية الثالثة عالميا في ملكية بيتكوين بعد قرصنتها لمنصة بايبت

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قال تقرير صادر عن منصة "باينانس" التي تعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة على مستوى العالم، إن كوريا الشمالية صارت ثالث أكبر مالك لعملة بيتكوين عالميا، بعد قيام قراصنتها بسرقة عملات مشفرة باستمرار.وأوضح التقرير أن مجموعة القرصنة الكورية الشمالية "لازاروس" تمتلك 13 ألفا و562 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 1.1 مليار دولار أمريكي.وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بحوزتها على 198 ألفا و109 بيتكوين، وتليها المملكة المتحدة بـ61 ألفا و245 بيتكوين.ويُعتقد أن بيونغ يانغ قد جمعت عملات بيتكوين الرقمية بعد اختراق مجموعة "لازاروس" للقرصنة الإلكترونية لمنصة "بايبت" الشهر الماضي، وسرقة 500 ألف من عملة "إيثريوم"، بقيمة تُقدر بحوالي 1.4 مليار دولار.ويُعتقد أن النظام الكوري الشمالي قد قام بغسل أموال الإيثريوم المسروقة وتحويلها إلى بيتكوين.