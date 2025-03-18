منظمة التعاون الاقتصادي تُخفّض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2025

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خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لهذا العام إلى 1.5%.وفي تقرير صادر أمس الاثنين، قررت المنظمة تخفيض توقعاتها للنمو في كوريا بمقدار 0.6%، مقارنة بـ2.1% في ديسمبر الماضي. وتتوافق التوقعات الجديدة مع توقعات البنك المركزي الكوري الشهر الماضي.وفي الوقت نفسه، رفعت المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري في العام القادم بمقدار 0.1% لتصل إلى 2.2%.كما توقع التقرير زيادة التضخم في كوريا من 1.8% في ديسمبر إلى 1.9%.كما قررت المنظمة تخفبض توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، وأيضا تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي للعام القادم 2026، من 3.3% إلى 3%.