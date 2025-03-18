كوريا الجنوبية وأوكرانيا تناقشان أوضاع أسرى الحرب الكوريين الشماليين

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بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني أمس الاثنين، تعاون كييف في التعامل مع أسرى الحرب الكوريين الشماليين.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، تحدث تشو و"أندري سيبيها" هاتفيا بعد ظهر أمس لتبادل الآراء حول إعادة أسرى الحرب الكوريين الشماليين إلى وطنهم ودعم سيول لأوكرانيا.وخلال المحادثات، أكد تشو أن سيول ستقبل الجنود الكوريين الشماليين الذين أسرتهم أوكرانيا إذا رغبوا في القدوم إلى كوريا الجنوبية، داعيا أوكرانيا إلى تقديم دعم فعال.كما قال تشو إن كوريا الجنوبية ستتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استعادة السلام في أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب، وسوف تواصل جهودها لدعم الشعب الأوكراني.ومن جانبه أعرب "سيبيها" عن امتنانه لدعم سيول، وتحدث عن المحادثات رفيعة المستوى الأخيرة بين أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع روسيا، وأعرب عن أمله في استمرار التعاون مع كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي لتعزيز السلام.