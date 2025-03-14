فُصل موظف في وزارة الطاقة الأمريكية بعد محاولته تهريب تصميم مفاعل إلى سيول

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أفادت بعض التقارير بأنه تم فصل موظف متعاقد مع وزارة الطاقة الأمريكية بعد محاولته الصعود إلى طائرة متجهة إلى كوريا الجنوبية ومعه برنامج لتصميم مفاعل نووي، وهو ما يُعتقد أنه مرتبط بتصنيف الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية كـ"دولة ذات وضع حساس".ووفقا لتقرير من مكتب المفتش العام بوزارة الطاقة الأمريكية تم تقديمه إلى الكونغرس أمس الاثنين، قرر مختبر "أيداهو" الوطني فصل الموظف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 1 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس من العام الماضي. وأوضح التقرير أن المعلومات المعنية تتعلق ببرنامج لتصميم مفاعل نووي مملوك للمختبر.وأضاف التقرير أن مكتب المفتش العام أجرى بحثا في البريد الإلكتروني الحكومي لذلك الموظف وسجل محادثاته، حيث اتضح أنه كان على علم بقيود الرقابة على الصادرات والاتصالات مع حكومة أجنبية، لكن التقرير لم يُحدد تلك الحكومة الأجنبية.وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد صرّحت في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة أدرجت اسم كوريا الجنوبية في أقل فئة من قائمة "الدول ذات الوضع الحساس" بسبب "مخاوف أمنية" تتعلق بالمؤسسات التابعة للحكومة، وليس لأسباب تتعلق بالسياسات الدبلوماسية.وأفادت التقارير بأن الحكومة الأمريكية أبلغت الوزارة بأن إدراج كوريا الجنوبية في القائمة جاء بسبب انتهاكات للوائح الأمنية خلال زيارات باحثين كوريين جنوبيين لمختبرات وزارة الطاقة أو مشاركتهم في مشروعات بحثية مشتركة.