مسؤول أمريكي يشير إلى عجز تجاري مع كوريا قبل فرض الرسوم الجمركية المتبادلة

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حدد مسؤول كبير في الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، كوريا الجنوبية كواحدة من الدول التي تشهد الولايات المتحدة معها عجزا تجاريا "مستمرا"، ودعا إلى إزالة الحواجز غير الجمركية.جاء ذلك فيما تستعد الولايات المتحدة لفرض الرسوم الجمركية المتبادلة يوم 2 أبريل، حيث أدلى مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي "كيفن هاسيت" بهذه التصريحات أمس الاثنين في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، وقال إن العجز التجاري للولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية والصين وأوربا مستمر منذ عدة سنوات، وأرجع هذا الوضع إلى الرسوم الجمركية المرتفعة والحواجز غير الجمركية.وأضاف أنه إذا خفّض شركاء الولايات المتحدة التجاريون جميع الحواجز على الفور، فسوف تنتهي المفاوضات، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرن للغاية، وأن الولايات المتحدة تتوقع من العديد من الدول الرد بشكل إيجابي على المفاوضات.لكنه أشار أيضا إلى أن العديد من الدول لن تفعل ذلك، وسيتم فرض رسوم جمركية في تلك الحالة.يذكر أن كوريا الجنوبية قد سجلت فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة في العام الماضي قدره 55.7 مليار دولار، مما وضع كوريا في المرتبة الثامنة على قائمة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الذين يساهمون في عجزها التجاري.