ثلوج وطقس بارد يضربان كوريا

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تساقطت الثلوج على معظم أنحاء كوريا الجنوبية صباح اليوم الثلاثاء.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم إنه من المتوقع تساقط أكثر من 40 سنتيمترا من الثلوج على الأجزاء الشرقية من مقاطعة كانغ وان طوال اليوم، بينما من المرجح أن يشهد الساحل الشرقي للبلاد والمناطق الجبلية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ أكثر من 20 سنتيمترا.ومن المتوقع أن تشهد منطقة العاصمة، ومقاطعات تشونغ تشُنغ وجولا، وجزيرة جيجو حوالي خمسة سنتيمترات لكل منها. وقد تشهد بعض الأجزاء داخل تلك المناطق أيضا رعدا وبرقا، مصحوبا بعواصف ورياح قوية وبرد.ومن المتوقع أن يبدأ تساقط الثلوج بالانحسار بعد ظهر اليوم، في منطقة العاصمة أولا.ومن المتوقع أيضا أن تكون درجات الحرارة العظمى خلال النهار مماثلة لدرجات الحرارة العظمى أمس أو أقل قليلا، وأن تبلغ سبع درجات مئوية في سيول.