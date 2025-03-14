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السياسية

مناورات كورية أمريكية للتعامل مع المنشآت تحت الأرض

Write: 2025-03-18 13:46:39Update: 2025-03-18 13:57:00

مناورات كورية أمريكية للتعامل مع المنشآت تحت الأرض

Photo : YONHAP News

أجرت  القوات  البرية الكورية  الجنوبية  والأمريكية مناورات  مشتركة  للتدريب على  العمليات  العسكرية في  المنشآت  تحت  الأرض،  مثل  الأنفاق  في  كوريا  الشمالية.
وصرح  مركز  قيادة  العمليات  البرية في  سيول  بأن  المناورات  المشتركة تجري  حاليا  في  ساحة  التدريب في  مدينة  "باجو"  بمقاطعة كيونغ  كي  منذ  يوم  أمس  الاثنين،  على  هامش  المناورات الكورية  الأمريكية  المشتركة "فريدوم  شيلد".
ويشارك  في  المناورات التي  تستمر  4  أيام  370  جنديا  من  البلدين،  بما  في  ذلك  لواء  الدعم  المتنقل  الخاص، ووحدة  قتالية  بطائرات الدرون،  تابعة  لقيادة العمليات  البرية.
وتستهدف  هذه  المناورات التدريب  على  طرق  تنفيذ  المعارك في  المنشآت  تحت  الأرض،  بما  في  ذلك  الأنفاق،  ومنشآت تخزين  أسلحة  الدمار الشامل  تحت  الأرض، ومترو  الأنفاق.
ويُقدر  أن  عدد  المنشآت  تحت  الأرض  المستخدمة كمراكز  رئيسية  أو  كأماكن  للاختباء في  كوريا  الشمالية يبلغ  عشرات  الآلآف.
وقد  أنشأت  القوات البرية  الكورية  الجنوبية لوء  الدعم  المتنقل الخاص  في  عام  2019،  وتخطط  لتعزيزه  وتعديله إلى  وحدة  متخصصة في  المنشآت  تحت  الأرض  بحلول  نهاية  هذا  العام.
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