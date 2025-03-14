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الكوريتان

كوريا الشمالية وروسيا تنفذان تبادلات نشطة في مختلف المجالات

Write: 2025-03-18 13:47:13Update: 2025-03-18 13:57:50

كوريا الشمالية وروسيا تنفذان تبادلات نشطة في مختلف المجالات

Photo : YONHAP News

تواصل  كوريا  الشمالية  وروسيا تنفيذ  التبادلات  النشطة في  مختلف  المجالات، بما  في  ذلك  المجالات  الاقتصادية والثقافية  والصحية.
وقال  تقرير  نشرته  وكالة  الأنباء  المركزية الكورية  الشمالية  أمس  إن  وفدا  حكوميا  اقتصاديا برئاسة  "يون  جونغ  هو"  وزير  التجارة،  الذي  يرأس  أيضا  الجانب  الكوري الشمالي  في  اللجنة المشتركة  مع  روسيا  للتجارة  والاقتصاد والعلوم  والتكنولوجيا،  قد  غادر  أول  من  أمس  بيونغ  يانغ  متوجها  إلى  روسيا.  ورغم  أن  التقرير  لم  يكشف  عن  الغرض  من  زيارة  الوفد  إلى  روسيا، إلا  أنه  على  الأرجح  يتركز  في  تعزيز  التعاون  الاقتصادي.
وكانت  اللجنة الكورية  الشمالية  الروسية قد  ناقشت  بالتفصيل التعاون  في  مجالات الطاقة  والزراعة  والعلوم والتكنولوجيا  والصحة  والسياحة، خلال  الاجتماع  الحادي عشر  للجنة  الذي  عقد  في  بيونغ  يانغ  في  شهر  نوفمبر  من  العام  الماضي. 
وبالإضافة  إلى  ذلك،  غادر  بيونغ  يانغ  وفد  تابع  لوزارة  الصحة  برئاسة  نائب  الوزير  "جون سول  ريونغ"،  أمس  متوجها  إلى  وروسيا. 
وفي  هذه  الأثناء،  أقام  السفير  الروسي لدى  كوريا  الشمالية "ألكسندر  ماتسيغورا"  مأدبة  عشاء  أمس  في  قاعة  "ديه  كونغ  كانغ"  الدبلوماسية للاحتفال  بالذكرى  السادسة والسبعين  على  توقيع  اتفاقية  التعاون الاقتصادي  والثقافي  بين  كوريا  الشمالية وروسيا.  وحضر  الحفل  وزير  الثقافة "سُنغ  جونغ  كيو"، ونائب  وزير  الخارجية "كيم  جونغ  كيو"، ونائبة  وزير  الشؤون الاقتصادية  الخارجية  "ريو أون  هيه"،  ونائب  وزير  التعليم "لي  تشانغ  شيك".
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