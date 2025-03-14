كوريا الشمالية تستورد 4 شاحنات قلّابة قد تحولها إلى منصات لإطلاق الصواريخ

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قال تقرير نشرته صحيفة "سانكي" اليابانية اليوم إن كوريا الشمالية استوردت 4 شاحنات قلابة كبيرة خاصة بالمعادن، من جمهورية بيلاروسيا، الدولة الصديقة لروسيا.واستند التقرير إلى صور التقطتها شركة "ميك سا تكنولوجي" الأمريكية لصور الأقمار الاصطناعية بالقرب من محطة نهر "تومان" في كوريا الشمالية المتاخمة لروسيا يوم 6 نوفمبر الماضي، وتضمنت مشاهد لإنزال 4 شاحنات قلابة صفراء من قطار متوقف للشحن. وقال مصدر مطلع على الشؤون الكورية الشمالية للصحيفة اليابانية إن شركة "بيلاز" وهي شركة في "بيلاروسيا"، قد قامت بتعديل هذه الشاحنات.وأضاف التقرير أنه يبدو أن قطار الشحن قد وصل إلى محطة نهر تومان مرورا بسكك حديد سيبريا، وأن كوريا الشمالية تناقش مع شركات في روسيا وبيلاروسيا من أجل استيراد المزيد من لك الشاحنات.وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية كانت قد استوردت في السابق مركبات كبيرة مماثلة للشاحنات القلابة من الصين وقامت بتحويلها إلى منصات إطلاق متحركة للصاروخ الباليستي العابر للقارات "هوا صونغ 15".وأضاف أن الدول المعنية في حالة تأهب قصوى، لأن هناك احتمالا بأن تكون الشاحنات القلابة التي استوردتها كوريا الشمالية هذه المرة قد تم تحويلها أيضا إلى منصات لإطلاق الصواريخ.