معظم الشباب الكوريين لا يثقون في الحكومة

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تبين أن معظم الشباب في كوريا الجنوبية لا يثقون في حكومتهم، حيث احتلت كوريا المركز الخامس من بين ثلاثين دولة رئيسية في مجال عدم الثقة في الحكومة، وذلك في استطلاع للرأي أجرته مؤخرا صحفية "فاينانشال تايمز" البريطانية، على 70 ألف شخص في مختلف دول العالم خلال عامي 2023 و2024.ووفقا لنتيجة الاستطلاع، أعرب 65% من الشباب الكوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما عن عدم ثقتهم في حكومتهم، لتحتل كوريا الجنوبية بذلك المركز الخامس بعد اليونان بـ87%، وإيطاليا بـ68%، والولايات المتحدة بـ66%، والمملكة المتحدة بـ65%.وعلى العكس من ذلك، كانت الثقة في الحكومة مرتفعة بين الشباب في سويسرا بـ16%، وليتوانيا بـ29%، وفنلندا بـ31%.وبلغ متوسط عدم الثقة في الحكومة بين دول منتدى التعاون الاقتصادي والتنمية 50%.في مجال عدم الثقة بالنظام القضائي، احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني بـ59% بعد اليونان بـ68%، بينما احتلت المركز الثالث في عدم الثقة بالجيش بـ32% بعد اليونان بـ45%، وألمانيا بـ39%.وبلغت نسبة الذين لا يثقون في نزاهة الانتخابات 35%، لتحتل كوريا المركز العاشر بنسبة أعلى من متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 31%.