عدد زوار كوريا خلال موسم التخفيضات الكبرى يصل إلى مستوى قياسي

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نجح موسم التخفيضات الكبرى في كوريا لهذا العام في استقطاب أكثر من 340 ألف أجنبي، ليسجل رقما قياسيا غير مسبوق.وصرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية أمس بأنها نجحت في اجتذاب حوالي 346 ألفا من السياح الأجانب خلال موسم التخفيضات الذي انطلق في منتصف شهر يناير واستمر حتى منتصف شهر فبراير.وسجل عدد الزوار هذا العام زيادة بأكثر من ضعف العدد المسجل في العام الماضي.يذكر أن السلطات الكورية ظلت تنظم موسم التخفيضات الكبرى منذ عام 2011 لجذب السياح الأجانب وتشجيع الاستهلاك خلال فترة خمول السياحة في كوريا، في شهري يناير وفبراير.وفي هذا العام شارك ألف و680 شركة في فعاليات خصم متنوعة في جميع جوانب السفر والتسوق في كوريا، بما في ذلك الرحلات الجوية والإقامة والتسوق والمأكولات والمشروبات والتجارب.وعلى وجه الخصوص، ارتفعت مبيعات الأسواق الكبرى بنسبة وصلت إلى 185%، والمراكز التجارية بالجملة بنسبة 27%، مقارنة مع العام الماضي.ومن ناحية أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجري على السياح الأجانب الذين زاروا كوريا خلال فترة الفعالية أن 93% من المشاركين راضون عن "تخفيضات كوريا الكبرى لعام 2025".كما أجاب 91% منهم بأن لديهم نية لإعادة زيارة كوريا في المستقبل.