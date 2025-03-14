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الاقتصادية

عدد زوار كوريا خلال موسم التخفيضات الكبرى يصل إلى مستوى قياسي

Write: 2025-03-18 13:50:15Update: 2025-03-18 13:59:29

عدد زوار كوريا خلال موسم التخفيضات الكبرى يصل إلى مستوى قياسي

Photo : YONHAP News

نجح  موسم  التخفيضات  الكبرى في  كوريا  لهذا  العام  في  استقطاب  أكثر  من  340  ألف  أجنبي، ليسجل  رقما  قياسيا غير  مسبوق.
وصرحت  وزارة  الثقافة  والرياضة والسياحة  الكورية  أمس  بأنها  نجحت  في  اجتذاب حوالي  346  ألفا  من  السياح الأجانب  خلال  موسم  التخفيضات  الذي  انطلق  في  منتصف  شهر  يناير  واستمر حتى  منتصف  شهر  فبراير.
وسجل  عدد  الزوار  هذا  العام  زيادة  بأكثر  من  ضعف  العدد  المسجل  في  العام  الماضي.
يذكر  أن  السلطات  الكورية ظلت  تنظم  موسم  التخفيضات  الكبرى منذ  عام  2011  لجذب  السياح الأجانب  وتشجيع  الاستهلاك خلال  فترة  خمول  السياحة  في  كوريا،  في  شهري  يناير  وفبراير.
وفي  هذا  العام  شارك  ألف  و680  شركة  في  فعاليات  خصم  متنوعة  في  جميع  جوانب  السفر  والتسوق في  كوريا،  بما  في  ذلك  الرحلات  الجوية والإقامة  والتسوق  والمأكولات والمشروبات  والتجارب.
وعلى  وجه  الخصوص،  ارتفعت مبيعات  الأسواق  الكبرى بنسبة  وصلت  إلى  185%،  والمراكز التجارية  بالجملة  بنسبة  27%،  مقارنة مع  العام  الماضي.
ومن  ناحية  أخرى،  أظهر  استطلاع  للرأي  أجري  على  السياح  الأجانب الذين  زاروا  كوريا  خلال  فترة  الفعالية  أن  93%  من  المشاركين  راضون  عن  "تخفيضات كوريا  الكبرى  لعام  2025".
كما  أجاب  91%  منهم  بأن  لديهم  نية  لإعادة زيارة  كوريا  في  المستقبل.
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