وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان يجتمعون في طوكيو يوم السبت

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سيناقش وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان سبل تعزيز التعاون خلال محادثات ستُعقد في طوكيو يوم السبت القادم.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "لي جيه اونغ" في إحاطة صحفية دورية يوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية "تشو تيه يول" سيزور اليابان يومي الجمعة والسبت للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي.ومن المقرر أن يقيّم تشو ونظيره الصيني "وانغ يي"، بالإضافة إلى وزير الخارجية الياباني "تاكيشي إيوايا"، التقدم المحرز في التعاون الثلاثي منذ قمة قادتهم التي عُقدت في مايو الماضي، ويتبادلوا وجهات النظر حول سبل تعزيز التبادلات الشعبية والتعاون الاقتصادي والثقافي، ومناقشة القضايا العالقة المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.ومن المتوقع أيضا أن يتعهد الوزراء الثلاثة بمواصلة تنسيق وجهات النظر بشأن عقد قمة قادة بلدانهم بنجاح، والمقرر عقدها في اليابان هذا العام.ومن المقرر أن يُجري تشو محادثات ثنائية منفصلة مع يي وإيوايا على هامش القمة.