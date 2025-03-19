أكثر من 300 ألف عامل أجنبي في كوريا الجنوبية يحملون تأشيرات إي-9

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يقيم أكثر من 300 ألف مواطن أجنبي في كوريا الجنوبية بتأشيراتمن نوع "إي-9" للعمال غير المهنيين، ويعمل معظمهم في قطاعي التعدين والتصنيع.جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية أمس الثلاثاء، وتضمن نتائج مسح أجري في عام 2024 حول عمالة المهاجرين، استنادا إلى مسحها حول ظروف معيشة المهاجرين والقوى العاملة، والذي صدر في ديسمبر الماضي.واتضح من نتائج المسح أن عدد الأجانب في كوريا وصل في العام الماضي إلى 1.56 مليون، منهم 303 آلاف يعملون في وظائف غير مهنية، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد مستوى 300 ألف.ومن بين الإجمالي، يعمل 80.5% من العمال الحاصلين على تصاريح عمل غير مهنية في قطاعي التعدين والتصنيع، و14.4% في الزراعة والغابات ومصائد الأسماك، و3% في قطاع البناء.كما سجّلت نسبة التوظيف في قطاعي التعدين والتصنيع أعلى مستوى بين المهنيين، حيث بلغت 50.5%، و34.4% للمهاجرين المتزوجين، و32.7% للمقيمين الدائمين، و31.3% للكوريين المقيمين في الخارج.