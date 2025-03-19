البنك المركزي الكوري يحذر من خسائر مالية في حالة عدم الاستجابة لتغير المناخ

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توقعت دراسة صادرة عن البنك المركزي الكوري أنه في حالة فشل الحكومة في معالجة مخاطر تغير المناخ، فإن الخسائر التي ستتكبدها المؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات التأمين، قد تزداد بشكل كبير.وفي تقرير تضمّن نتائج الدراسة، أمس الثلاثاء، قدّم البنك المركزي الكوري أربعة سيناريوهات بناء على توقيتات مختلفة وكثافة سياسات الاستجابة المناخية الحكومية، حيث أشار إلى أنه في حالة تحقيق الحكومة الحياد الكربوني أو تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 50% عن المستويات الحالية بحلول عام 2050، فإن الخسائر المتوقعة بحلول عام 2100 ستصل إلى 27 تريليون وون، أي حوالي 19 مليار دولار أمريكي. ولكن إذا أجّلت الحكومة استجابتها حتى عام 2030، فمن المتوقع أن ترتفع الخسائر المتوقعة إلى حوالي 40 تريليون وون، وإلى 45.7 تريليون وون في حالة عدم تطبيق أي سياسة.وأوضح البنك المركزي الكوري أنه من المرجح أن تُصبح مخاطر المناخ تهديدات رئيسية في المستقبل، مما سيُقوّض سلامة واستقرار البنوك وشركات التأمين المالية. ودعا البنك المركزي إلى تحسين إرشادات إدارة المخاطر وزيادة الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالبيئة.