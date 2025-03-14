واشنطن تقول إنه يمكن تجنب الرسوم الجمركية المتبادلة بتخفيض الحواجز التجارية

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صرح وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" بأن بعض الدول قد تتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ يوم 2 أبريل إذا وافقت على وقف ممارساتها التجارية غير العادلة.وأدلى بيسنت بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، أمس الثلاثاء، موضحا خطط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة، حيث قال إن واشنطن ستقدم لشركائها التجاريين يوم 2 أبريل أرقاما، وسوف تقترح معدلات رسوم جمركية على شركائها التجاريين بناء على معدلاتهم الخاصة، بالإضافة إلى عوامل مثل الحواجز غير الجمركية، والتلاعب بالعملة، والتمويل غير العادل، وقمع العمالة، وستتيح فرصا للتفاوض لتجنب "جدار الرسوم الجمركية".وأضاف أنه إذا أوقفت الدول هذه الممارسات، فلن تقيم الولايات المتحدة جدار الرسوم الجمركية، موضحا أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تكون منخفضة لبعض الدول ومرتفعة لدول أخرى.