ترامب وبوتين يتفقان على وقف محدود لإطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية

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اتفق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على السعي إلى وقف محدود لإطلاق النار ضد أهداف الطاقة والبنية التحتية في الحرب الروسية الأوكرانية.وأعلن البيت الأبيض عن هذا الاتفاق في بيان صحفي أمس الثلاثاء بعد مكالمة هاتفية استمرت 90 دقيقة بين ترامب وبوتين.ووفقا للبيت الأبيض، ناقش الجانبان ضرورة وقف إطلاق النار، واتفقا على ضرورة انتهاء الصراع بسلام دائم.كما اتفق ترامب وبوتين على أن التحرك نحو السلام يبدأ بوقف إطلاق نار في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى مفاوضات فنية لوقف إطلاق نار بحريّ في منطقة البحر الأسود، يليه وقف إطلاق نار كامل وسلام دائم.وأضاف البيت الأبيض أن هذه المفاوضات ستبدأ فورا في الشرق الأوسط.وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد ترامب بالمكالمة ووصفها بأنها كانت "جيدة ومثمرة"، بينما قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إن أوكرانيا تتقبل هدنة في مجال الطاقة، لكنها بحاجة إلى المزيد من التفاصيل من واشنطن أولا.