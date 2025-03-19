كوريا الجنوبية وفيتنام تناقشان العلاقات الثنائية

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ناقش وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وفيتنام العلاقات الثنائية في محادثات هاتفية أمس الثلاثاء.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، تحدث الوزير "تشو تيه يول" مع نائب رئيس الوزراء الفيتنامي ووزير الخارجية "فوي تان سون"، حيث أعرب عن أمله في تعزيز التعاون ذي المنافع المتبادلة في قطاع محطات الطاقة النووية والبنية التحتية.من جانبه، قال وزير الخارجية الفيتنامي إن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع كوريا الجنوبية، وتأمل في تعزيز التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين. ودعا الوزير الفيتنامي نظيره الكوري لزيارة هانوي يومي 16 و17 أبريل القادم للمشاركة في القمة الرابعة لمبادرة المشاركة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية لعام 2030، وفي المقابل، وعد الوزير تشو بدراسة هذه الدعوة بإيجابية.واتفق الجانبان على عقد مشاورات مباشرة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك اجتماعات الدورة الثانية من الحوار بين وزيري خارجية البلدين، من أجل مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية.