17.8 % زيادة في صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في فبراير

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تجاوزت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات 6 مليارات دولار في شهر فبراير الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الثلاثاء، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات 6 مليارات و70 مليون دولار في شهر فبراير، بزيادة نسبتها 17.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق على أساس أشهر فبراير.وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات السيارات لأمريكا الشمالية بلغت 3.18 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14.8%، فيما بلغت 810 ملايين دولار للاتحاد الأوربي، بزيادة نسبتها 22.6%.أما صادرات السيارات الكورية لدول آسيا فبلغت 470 مليون دولار بزيادة 42.3%، وللشرق الأوسط 420 مليون دولار بزيادة 38.2%.وصدرت شركة "هيون ديه" 96 ألفا و152 وحدة في فبراير، بزيادة نسبتها 18.4%، بينما صدرت شركة "كيا" 91 ألفا و561 وحدة، بزيادة نسبتها 19.5%.وبهذا بلغت قيمة صادرات كوريا من السيارات في أول شهرين من هذا العام 11 مليار و60 مليون دولار، بانخفاض نسبته 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.