القائم بأعمال الرئيس الكوري يتعهد بدعم الصناعات المتضررة من التعريفات الجمركية الأمريكية

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صرح "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري بأن الحكومة ستعطي أولوية لصناعة الصلب بشأن توفير التأمين التجاري، متعهدا بتقديم دعم فعال للشركات المتضررة من التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.وأدلى "تشيه" بهذه التصريحات اليوم الأربعاء في أثناء رئاسته اجتماعا للوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية، حيث قال إن تأثير سياسة الرسوم الجمركية لإدارة "ترامب" الجديدة أصبح حقيقة واقعة.وأضاف أن الحكومة ستقوم بإطلاق برنامج استشاري يتعلق بالتعريفات الجمركية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستنشيء منظمات محلية جديدة لتعمل على دعم الجهود المبذولة للاستجابة لقضية التعريفات الجمركية.وتعهد "تشيه" أيضا بإجراء تعديل على اللوائح للسماح للحكومة بفرض رسوم مكافحة الإغراق على المنتجات المستوردة عبر دول ثالثة، ضمن الجهود الرامية لحماية الصناعات الكورية المحلية.