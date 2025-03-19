محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا في جدة يوم الأحد القادم

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قال مبعوث الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط "ستيف ويتكوف" في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا ستنعقد يوم الأحد القادم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.وطبقا لما صرح به "ويتكوف"، فإن المحادثات سوف تتركز على وقف إطلاق النار في أوكرانيا لتشمل قطاعيْ الطاقة والبنية التحتية.وقال "ويتكوف" إنه يعتقد أن روسيا وافقت على وقف إطلاق النار في قطاعيْ الطاقة والبنية التحتية، معربا عن توقعاته بأن أوكرانيا سوف توافق على ذلك أيضا.وأضاف أن فريقا من الإدارة الأمريكية سوف يتوجه إلى جدة للمشاركة في المحادثات بقيادة مستشار الأمن القومي "مايك والتس"، ووزير الخارجية "ماركو روبيو".وقد أجرى الرئيسان الأمريكي "دونالد ترامب" والروسي "فلاديمير بوتين" مباحثات هاتفية استغرقت 90 دقيقة، اتفقا خلالها على هدنة في أوكرانيا لمدة 30 يوما تشمل قطاعي الطاقة والبنية التحتية، مع التأكيد على ضرورة بدء محادثات فورية في الشرق الأوسط للتوصل إلى هدنة أوسع نطاقا.