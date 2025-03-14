توقعات بانخفاض صادرات السيارات الكورية بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية

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أكدت الولايات المتحدة قبيل فرضها التعريفات الجمركية المتبادلة يوم الثاني من أبريل، أنها تعاني من عجز في تجارتها مع كوريا الجنوبية، خاصة في قطاع صناعة السيارات، حيث حققت صناعة السيارات الكورية 40.4 مليار دولار فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة خلال العام الماضي.وبعد فرض الولايات المتحدة التعريفات الجمركية المتبادلة سيكون الخيار الوحيد أمام الشركات الكورية هو إنتاج المزيد من السيارات داخل الولايات المتحدة.وفي هذا السياق، من المقرر أن تستكمل شركة "هيون ديه موتور" بناء مصنعها الجديد في الولايات المتحدة في نهاية شهر مارس الجاري، فيما تخطط شركة "كيا" لزيادة حجم إنتاجها هناك إلى الحد الأقصى.وأشارت نتائج أبحاث في قطاع صناعة السيارات إلى أن حجم صادرات السيارات الكورية المصنعة محليا في كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة سوف تنخفض بنسبة 20%، في حالة زيادة إنتاج سيارات الشركتين الكوريتين في مصانعهما في الولايات المتحدة.كما أشارت إلى أن انخفاض صادرات السيارات المنتجة في كوريا الجنوبية سوف يؤثر تأثيرا سلبيا على الشركات الكورية لقطع غيار السيارات.