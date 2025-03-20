مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

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قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مشيرا إلى حالة عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية.وبعد اجتماع استمر يومين للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قال المجلس في بيان أصدره أمس الأربعاء إنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للإقراض عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%.وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة عند هذا المستوى في الاجتماع السابق في يناير.ويبدو أن البنك المركزي الأمريكي قد قرر تجميد سعر الفائدة من أجل تحقيق توازن بين حالة عدم اليقين المتزايدة بسبب سياسة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الجمركية والمالية، وبيانات التضخم المزمن.ووفقا لأحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يتوقع صانعو السياسات النقدية في البنك المركزي الأمريكي تخفيضين في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذا العام.وقد أبقت الخطوة الأخيرة على الفجوة البالغة 1.75 نقطة مئوية بين سعر الفائدة الأمريكي وسعر الفائدة لدى البنك المركزي الكوري.