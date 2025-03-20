توقعات بعدم صدور حكم المحكمة الدستورية في قضية عزل الرئيس يون هذا الأسبوع

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لم تعلن المحكمة الدستورية حتى يوم أمس الأربعاء عن موعد النطق بالحكم في قضية عزل الرئيس "يون صوك يول"، مما أثار تكهنات بأن قرارها من المرجح أن يصدر الأسبوع القادم على أقرب تقدير.وقال مسؤول في المحكمة إنه في حين أن القضاة الثمانية في هيئة المحكمة تداولوا في القضية في وقت سابق من اليوم، إلا أنه لم يتم إخطار الفريق القانوني الخاص بالرئيس يون والفريق القانوني للبرلمان بموعد النطق بالحكم.وبذلك ليس من المرجح أن يصدر الحكم هذا الأسبوع، حيث إن المحكمة عادة ما تُخطر بالموعد قبل يومين إلى ثلاثة أيام، لتعديل المواعيد في المدارس القريبة لأسباب تتعلق بالسلامة.وكانت المحكمة قد استكملت إجراءات المرافعة في القضية يوم 25 فبراير، وقد مر 22 يوما منذ ذلك الحين.يذكر أنه صدرت أحكام عزل الرئيسين السابقين "روه مو هيون" بعد 14، و"بارك كون هيه" بعد 11 يوما، بعد انتهاء جلسات المرافعة.