كوريا والاتحاد الأوربي يعقدان حوار الأمن والدفاع في النصف الأول من العام

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تسعى كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي إلى عقد الجلسة الافتتاحية لحوارهما الثنائي في مجال الأمن والدفاع في غضون النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد أن أقام الجانبان المشاركة الأمنية والدفاعية في نوفمبر الماضي.وأوضحت وزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء أن النائب الأول لوزير الخارجية "كيم هونغ كيون" قد ناقش هذه المسألة مع "بيلين مارتينيز كاربونيل" الأمينة العامة لجهاز العمل الخارجي الأوربي، في مقر الاتحاد الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل.واتفق الجانبان على تعزيز المشاركة ورفع مستوى الحوار ليشمل مسؤولين على مستوى مدير عام من وزارتي الخارجية والدفاع الكوريتين، ومسؤولين على مستوى مدير إداري من الاتحاد الأوربي، كما اتفقا على إجراء المحادثات على أساس سنوي.واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية ونزع السلاح ومنع الانتشار النووي.وأعرب نائب وزير الخارجية خلال المحادثات عن القلق البالغ إزاء التعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا، وكذلك تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية، مشددا على أهمية وجود رد موحد وصارم من جانب المجتمع الدولي.