إجمالي ديون كوريا الجنوبية يتجاوز 6.2 كوادريليون وون

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تجاوزت الديون المجمعة للأسر والشركات والوكالات الحكومية في كوريا الجنوبية 6.2 كوادريليون وون، أي حوالي 4.25 تريليون دولار أمريكي.وووفقا لبيانات صادرة عن بنك التسويات الدولية اليوم الخميس، بلغ ائتمان البلاد للقطاع غير المالي بالوون الكوري الجنوبي 6.222 كوادريليون وون، حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.ويشير ائتمان القطاع غير المالي إلى مجموع ديون الكيانات الاقتصادية الرئيسية، وهي الأسر والشركات والهيئات الحكومية، وهو ما يسمح بعقد مقارنات بين البلدان.ويمثل رقم الربع الثالث زيادة على أساس سنوي بنسبة 4.1%، وزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 0.9%.ومن الإجمالي، بلغت ديون الشركات 2.798 كوادريليون وون، وديون الأسر 2.283 كوادريليون وون، والديون الحكومية 1.141 كوادريليون وون.ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة إجمالي الدَيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي 247.2% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهو أقل رقم منذ الربع الثاني من عام 2021.