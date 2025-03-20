الاتحاد الأوربي يخفض وارداته من الصلب بعد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية

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أعلن الاتحاد الأوربي عن خطط لتشديد حصص الواردات من منتجات الصلب بهدف تخفيضها بنسبة 15%، في محاولة لحماية السوق الأوربية من تدفقات الواردات الرخيصة بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة.وكشف "ستيفان سيجورنيه" نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوربية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوربي، عن هذه الخطة في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء.وخلال إعلانه عن خطة عمل لصناعات الصلب والمعادن، قال "سيجورنيه" إن الاتحاد الأوربي سيعزز حماية قطاع الصلب بدءا من أبريل، بهدف تخفيض الواردات بنسبة تصل إلى 15%.ولن تخضع الكميات المستوردة ضمن الحصص المحددة للرسوم الجمركية، ولكن أي واردات من الصلب خارجها ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25%.وتعتبر هذه الخطة رد الاتحاد الأوربي على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، ولكن من المرجح أن تؤثر أيضا على كوريا الجنوبية، حيث إنها إحدى الدول المصدرة الرئيسية للصلب إلى أوربا.