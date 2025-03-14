كوبانغ في المركز الثاني عالميا في مجال شركات التوزيع الابتكارية

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نالت شركة "كوبانغ" الكورية اعترافا بأنها "شركة توزيع ابتكارية عالمية"، حيث احتلت مركزا متقدما على شركة "أمازون" التي تعد أكبر شركات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم.جاء ذلك في تقرير صادر منصة "فاست كومباني" الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا والاقتصاد، والتي اختارت 609 شركات حققت نتائج أعمال ابتكارية في 58 قطاعا، بما في ذلك السيارات والروبوتات والأجهزة المنزلية الإلكترونية ومنتجات التجميل، حيث احتلت كوبانغ المركز الثاني في مجال التوزيع لأكثر الشركات الابتكارية العالمية لعام 2025.وفي مجال التوزيع احتلت كوبانغ المركز الثاني بعد شركة "جيه كرو" لتوزيع الملابس كأكثر الشركات الابتكارية، وتلتها شركة "إيكيا" في المركز الثالث، ثم شركة "باندورا" التي تعد أكبر شركات صنع المجوهرات حجما في العالم في المركز الرابع، وشركة "باست ريتيلينغ" وهي شركة الأم لشركة "يونيكلو" في المركز الخامس.واحتلت شركة أمازون التي تعد أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم المركز الثامن لتكون بعد كوبانغ بـ6 مراكز.ووصف التقرير شركة كوبانغ بأنها منصة للتجارة الإلكترونية بوقفة واحدة نجحت في إعادة زيارة العملاء من خلال الدمج بين عضويتها والتوصيل المجاني، معتبرة أن السر في النمو الملحوظ الذي حققته كوبانغ يكمن في البنية التحتية اللوجستية المتينة التي أسستها خلال الـ15 عاما الماضية.