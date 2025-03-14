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الثقافية

توقعات بإدراج سجلات حادث 3 أبريل وإعادة تشجير الغابات في التراث العالمي

Write: 2025-03-20 14:22:14Update: 2025-03-20 14:41:31

توقعات بإدراج سجلات حادث 3 أبريل وإعادة تشجير الغابات في التراث العالمي

Photo : YONHAP News

من  المتوقع أن  يتم  إدراج  سجلات  حادث  الثالث  أبريل  في  جزيرة  جيجو  وعملية إعادة  إعمار  الأراضي الكورية  التي  دمرتها الحرب  الأهلية  ضمن  التراث  العالمي لليونسكو.
ووفقا  لمنظمة اليونسكو،  قدمت  اللجنة الاستشارية  الدولية  الخاصة بالتراث  الوثائقي  العالمي توصية  خلال  اجتماع عقدته  مؤخرا  بإدراج سجلات  جيجو  وإعادة التشجير  في  كوريا، ضمن  قائمة  التراث العالمي.  وسوف  يتم  اتخاذ  قرار  بشأن  هذه  التوصية  في  اجتماع  المجلس التنفيذي  لليونسكو  الذي  سيعقد  في  شهر  أبريل  القادم.
يذكر  أن  سجلات  حادث  الثالث  من  أبريل  في  جزيرة  جيجو  تعد  من  السجلات  الخاصة لجزء  من  التاريخ الكوري  الحديث،  وتتضمن تضحيات  الكثير  من  سكان  جيجو  في  الصراع المسلح  الذي  استمر  حوالي  7  سنوات  من  الأول  من  مارس  1947  وحتى  الحادي والعشرين  من  سبتمبر 1954.  وتحتوي  السجلات على  وثائق  تم  إعدادها  في  الأجهزة  العامة وسجلات  المحاكمات  والمواد الإعلامية  وسجلات  التحقيق في  الأضرار  وأقوال الضحايا  بشأن  المجازر المدنية  والصور  التي  تُظهر  المصالحة.
وبالنسبة  لأهمية سجلات  تشجير  الغابات فترجع  لاحتوائها  على  تجارب  القطاعين العام  والخاص  في  العمل  معا  لإعادة  إعمار  كوريا  بعد  الحرب  الأهلية، وتشمل  حوالي  9  آلاف  و600  قطعة  من  البيانات،  بما  في  ذلك  وثائق  رسمية  وصور  ومواد  ترويجية  وطوابع تم  إنشاؤها  في  ذلك  الوقت  بغرض  استعادة الغابات.  وإذا  تم  إدراج  تلك  سجلات  جيجو  وتشجير  الغابات في  التراث  العالمي، سيزداد  عدد  السجلات الكورية  المدرجة  في  القائمة  إلى  20.
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