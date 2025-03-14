خطة حكومية كورية لتدريب 30 ألفا من ذوي المواهب في مجال الفضاء

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تستهدف حكومة كوريا الجنوبية تنمية 30 ألفا من ذوي المواهب في مجال الفضاء والطيران، بحيث يتم تدريبهم في جميع المراحل، وفي جميع أنحاء البلاد.جاء ذلك في خطة وكالة الفضاء والطيران الكورية لتدريب ذوي المواهب التي تستهدف الارتقاء بمكانة كوريا الجنوبية لتدخل ضمن أكبر خمس قوى عالمية في مجال الفضاء، والتي قدمتها للاجتماع الرابع لاستراتيجية تدريب المواهب الذي عُقد أمس برئاسة "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري.وأكدت وكالة الفضاء الكورية على أهمية المواهب في بناء بيئة صالحة لصناعة الفضاء في عصر الفضاء الجديد بقيادة القطاع الخاص، وبالتالي قررت التركيز بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، ومن خلال استثمارات جريئة، على تدريب ذوي المواهب من الشباب في مختلف مناطق البلاد.وتستهدف الخطة أيضا مضاعفة جحم تدريب ذوي المواهب بخمسة أضعاف، من 300 شخص سنويا إلى ألف و500، وتطوير المحتويات التعليمية ذات الصلة، وتشغيل منصة إلكترونية متكاملة يمكن استخدامها لتعليم الموارد البشرية وتوظيفها، وتعزيز تبادل الموارد البشرية من خلال المشاركة في البحوث المشتركة الدولية، وتوسيع الفرص أمام العاملين في صناعة الفضاء للمشاركة في المؤتمرات الدولية، والتعاون مع وكالات الفضاء الأخرى.