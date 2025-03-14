رئيس الحزب المعارض يتلقي برئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات

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التقى "لي جيه ميونغ" رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بـ"لي جيه يونغ" رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات، حيث أكد له على أن ازدهار الشركات يؤدي إلى ازدهار الدولة، وأن ازدهار سام سونغ يسهم في تحقيق هذا الهدف.جاء ذلك في جلسة حوار خاصة لدعم حصول الشباب على فرص عمل عقدت في أكاديمية برامج سام سونغ للشباب في منطقة "كانغ نام" في سيول صباح اليوم، حيث طلب من رئيس شركة سام سونغ القيام بدور جيد مثلما ظل يفعل حتى الآن في مجال النمو الاقتصادي.كما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي حاليا صعب للغاية، لكنه يعتقد أن المواطنين الكوريين سيتغلبون عليه بقدرتهم وإرادتهم، مؤكدا على أهمية تعزيز القدرة التنافسية الدولية للشركات الكبرى في عالم تشتد فيه المنافسة الدولية.وأعرب عن أمله في أن تتغلب سام سونغ على الصعوبات الحالية، وأن تخلق نظاما بيئيا جديدا رائعا، يستمتع فيه العديد من الأشخاص بثمار جهودهم.وقال أيضا فيما يتعلق بتوظيف الشباب إنه يبدو من الصعب على الشباب العثور على فرص عمل هذه الأيام، معربا عن تقديره لجهود سام سونغ في مساعدة الشباب على العثور على لفرص عمل.ومن جانبه قال رئيس شركة سام سونغ إن شركته ظلت تحافظ على مبدأ الاستثمار في المستقبل، بما يتجاوز المساهمة الاجتماعية البسيطة، وذلك من أجل مستقبل شباب جمهورية كوريا، معربا عن الشكر على زيارة رئيس الحرب المعارض للشركة.