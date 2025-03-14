كوريا تشهد أعلى نمو في عدد حالات الزواج العامَ الماضي

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سجلت كوريا الجنوبية في العام الماضي 220 ألف حالة زواج، في أكبر زيادة من نوعها منذ بدء جمع الإحصاءات ذات الصلة. وأوضح تقرير بعنوان "إحصاءات الزواج والطلاق لعام 2024" أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم، أن عدد حالات الزواج في العام الماضي بلغ 222 ألف حالة، بزيادة قدرها حوالي 29 ألفا، أي بنسبة 14.8%، مقارنة بالعام الأسبق. ومن حيث معدل النمو السنوي، كانت تلك الزيادة هي الأكبر منذ أن بدأت الدولة في إجراء الإحصاءات ذات الصلة في عام 1970.الجدير بالذكر أن عدد حالات الزواج ظل ينخفض لمدة 11 عاما متتالية منذ عام 2012، لكنه عاد إلى الارتفاع في عام 2023، واستمر في الارتفاع لعامين متتاليين.وأرجع التقرير أسباب هذه الزيادة إلى ما يسمى بـ"تأثير السكان" و"تأثير جائحة كورونا"، موضحا أن تأثير السكان يكمن في أن عدد المواليد كان مرتفعا نسبيا في أوائل تسعينيات القرن العشرين وقد وصل عمر أولئك المواليد حاليا إلى الثلاثينيات، وهي الفئة العمرية الرئيسية للزواج في الوقت الحاضر. وأضاف أن العديد من الناس قرروا تأجيل الزواج بسبب جائحة كورونا، ومن ثم ارتفع عدد حالات الزواج مع انحسار الجائحة وكذلك مع تزايد التصور الإيجابي عن الزواج لدى جيل الشباب.وبلغ متوسط ​​سن الزواج الأول 33.9 سنة للرجال، بانخفاض 0.1 سنة عن العام الأسبق، و31.6 سنة للنساء، بزيادة 0.1 سنة. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2020 التي ينخفض ​​فيها سن الزواج الأول للرجال.