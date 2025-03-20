المحكمة الدستورية تصدر حكمها بشأن عزل رئيس الوزراء هان يوم الاثنين المقبل

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من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن عزل رئيس الوزراء "هان دوك سو" يوم الاثنين، بعد 87 يوما من تمرير اقتراح عزله في البرلمان الذي تقوده المعارضة في 27 ديسمبر.ووفقا لما أعلنته المحكمة اليوم الخميس، من المقرر أن يصدر الحكم في العاشرة من صباح يوم الاثنين.ومن المقرر أن يتم البت في قضية عزل رئيس الوزراء قبل قضية الرئيس "يون صوك يول".وكان البرلمان قد أقر الاقتراح المقدم ضد "هان"، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب الرئيس المؤقت بعد عزل "يون"، متهما إياه بمساعدة وتحريض "يون" على اتخاذ قرار فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ورفض تعيين القضاة المرشحين للمحكمة الدستورية.كما اتهم البرلمان أيضا رئيس الوزراء بمحاولة إنشاء نظام مشترك لإدارة شؤون الدولة مع زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم آنذاك "هان دونغ هون" خارج حدود الدستور، وممارسة حق النقض بشكل خاطئ لإسقاط مشروع قانون كان من شأنه أن يجعل "يون" هدفا لتحقيق خاص.وقال رئيس الوزراء بأن أيا من الأسباب التي طرحها البرلمان غير صحيحة، مؤكدا أنه عارض مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس، وأنه لم يشارك في تعبئة قوات الأحكام العرفية.