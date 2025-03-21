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الاقتصادية

الولايات المتحدة تعتزم زيادة واردات البيض من كوريا الجنوبية

Write: 2025-03-21 09:49:05

الولايات المتحدة تعتزم زيادة واردات البيض من كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن الحكومة الأمريكية أعلنت عن خطط لاستيراد المزيد من البيض من كوريا الجنوبية، للتعامل مع نقص الإمدادات الناجم عن انتشار إنفلونزا الطيور.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزيرة الزراعة الأمريكية "بروك رولينز" في مكالمة هاتفية مع مجموعات الصناعة والصحفيين أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستبدأ في استيراد المزيد من البيض من كوريا الجنوبية.
ومنذ تفشي إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة في عام 2022، تم إعدام أو نفوق حوالي 166 مليون دجاجة بيّاضة، مما أدى إلى نقص في إمدادات البيض على مستوى البلاد وارتفاع أسعار البيض إلى مستويات قياسية.
ولحل هذه المشكلة، تعمل الحكومة الأمريكية على زيادة واردات البيض من الخارج.
ومع ذلك، لم تكشف الولايات المتحدة بعد عن التفاصيل المتعلقة بتوقيت وكمية واردات البيض من كوريا الجنوبية.

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