وزير التجارة يسعى لإزالة اسم كوريا من القائمة الأمريكية للدول ذات الوضع الحساس

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قال وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" إنه سيبذل أقصى الجهود لإزالة اسم كوريا الجنوبية من قائمة "الدول ذات الوضع الحساس" خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، وإذا لم يتمكن من ذلك، فسوف يسعى إلى التوصل إلى "بديل بنّاء".وأدلى الوزير "آن" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الخميس عند وصوله إلى مطار "دالاس" الدولي، بالقرب من العاصمة الأمريكية "واشنطن"، في زيارة تستغرق يومين إلى الولايات المتحدة.وقال "آن" إنه سيبحث عن أفضل التدابير الممكنة لضمان عدم إعاقة التعاون العلمي والتكنولوجي والصناعي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.أما فيما يتعلق بخطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لطرح رسوم جمركية متبادلة بدءا من 2 أبريل، قال الوزير إنه لا توجد رسوم جمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، ولكن هناك بعض القضايا غير الجمركية التي أثيرت، لذلك يجري بذل جهود لمعالجة القضايا على الصعيد المحلي بسرعة.وقد اجتمع "آن" مع وزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت" بعد ظهر أمس الخميس، وسيجتمع مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" اليوم الجمعة.