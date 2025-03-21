تعزيز إجراءات الأمن في المحاكم قبل جلسة قضية التمرد الثانية

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ستعزز المحاكم الكورية من الإجراءات الأمنية قبل انعقاد الجلسة التحضيرية الثانية في محاكمة الرئيس "يون صوك يول" في قضية التمرد، وقبل صدور حكم محكمة الاستئناف في قضية انتهاكات قانون الانتخابات لزعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".ووفقا لما أعلنته محكمة الاستئناف في سيول ومحكمة سيول المركزية أمس الخميس، سيتم إغلاق بعض مداخل ومخارج المحكمة، كما سيتم تشديد إجراءات التفتيش الأمني، حيث من المقرر عقد جلسة الاستماع والنطق بالحكم الأسبوع القادم، مع ورود تقارير متعددة عن مسيرات مخطط لها في المنطقة.وسيسمح فقط للسيارات المستخدمة في المهام الأساسية للمحكمة بالدخول بين الساعة 8 من مساء اليوم الجمعة وحتى منتصف ليلة 27 مارس.وستعقد محكمة سيول المركزية جلسة الاستماع التحضيرية الثانية في محاكمة "يون" يوم الاثنين، بينما ستصدر محكمة الاستئناف في سيول حكمها في قضية انتهاكات قانون الانتخابات الخاصة بـ"لي" يوم الأربعاء.