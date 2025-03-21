رصد كورييْن شماليين على متن قارب خشبي في المياه الكورية الجنوبية

Photo : YONHAP News

قالت مصادر مسؤولة إن الجيش الكوري الجنوبي رصد كوريين شماليين ينجرفان على متن قارب خشبي في البحر الأصفر في أوائل الشهر الجاري، ويجري حاليا تحقيقات معهما.ووفقا للسلطات العسكرية في سيول اليوم الجمعة، اكتشفت طائرة دورية بحرية من طراز "بي-3" قاربا خشبيا صغيرا ينجرف على بعد 170 كيلومترا إلى الغرب من جزيرة "يو تشُنغ" في البحر الأصفر في الساعة 11:17 من صباح يوم 7 مارس، خلال مهمة مراقبة واستطلاع. وعثر الجيش وقوات حرس السواحل على رجليْن كوريين شماليين على متن ذلك القارب.ويوجد ذلك الموقع داخل منطقة التدابير المؤقتة، وهي منطقة تتداخل فيها المناطق الاقتصادية الخاصة لكوريا الجنوبية والصين، وإلى الجنوب من خط الحدود الشمالي، وهي الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.وأضافت المصادر أن الجيش احتجز الكوريين الشماليين وأطلق تحقيقات مشتركة مع الوكالات ذات الصلة، بما في ذلك وكالة المخابرات.ويُعتقد أن الكوريين الشماليين قد عبرا عن طريق الخطأ خط الحدود الشمالي بسبب مشكلة في القارب، ولم يعربا بوضوح عن نيتهما الانشقاق إلى كوريا الجنوبية.