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الكوريتان

كوريا الشمالية تختبر إطلاق نظام صاروخي مضاد للطائرات

Write: 2025-03-21 10:08:55

كوريا الشمالية تختبر إطلاق نظام صاروخي مضاد للطائرات

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية قامت بتجربة إطلاق لأحدث نظام صاروخي مضاد للطائرات. وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة أن هيئة الصواريخ أجرت الاختبار أمس من أجل فحص الأداء الشامل للمنظومة الصاروخية التي بدأ إنتاجها بكميات كبيرة بالفعل.
وأضاف التقرير أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أشرف على الاختبار مع أعضاء اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم.
ولم يحدد التقرير مكان إجراء الاختبار أو اسم المنظومة الصاروخية، لكنه قال إن اختبار الإطلاق التجريبي أظهر أن المنظومة "جديرة بالثقة للغاية" وأن استجابتها القتالية "متميزة".
ونقل التقرير عن "كيم" قوله إن الجيش سيتزود بنظام دفاعي رئيسي آخر بأداء قتالي جدير بالثناء، موجها الشكر لمجموعة الأبحاث ومؤسسة صناعة الذخائر على تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.
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