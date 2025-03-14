مكتب آسيان + 3 لأبحاث الاقتصاد يتوقع 1.6% نموا اقتصاديا لكوريا

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من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 1.6% هذا العام.جاءت هذه التوقعات في تقرير صادر عن مكتب أبحاث الاقتصاد الكلي التابع لرابطة دول جنوب شرق، "آسيان"، وكوريا والصين واليابان، بعد أن عقد المكتب اجتماعا استشاريا سنويا مع الحكومة الكورية والهيئات المعنية في شهر نوفمبر من العام الماضي.وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.6% هذا العام، بانخفاض نسبته 0.4% عن العام الماضي بسبب تأثيرات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، وذلك على الرغم من توقعات بانتعاش الاستهلاك المحلي في البلاد.كما توقع أن يصل معدل ارتفاع التضخم لهذا العام إلى 1.9%، بانخفاض نسبته 0.4% عن العام الأسبق، نتيجة للاستقرار في أسعار المواد الغذائية المحلية والانخفاض في أسعار الطاقة العالمية.وأشار التقرير إلى أن التضخم قد يرتفع بمعدل أعلى في حالة تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والأغذية العالمية الناجم عن تغير المناخ.