أحزاب المعارضة الكورية تقدم اقتراحا بعزل القائم بأعمال الرئيس

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قررت أحزاب المعارضة الخمسة، بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، تقديم اقتراح بعزل القائم بأعمال الرئيس "تشيه سانغ موك".وأعلن الحزب المعارض الرئيسي اليوم الجمعة أنه سيقترح مع أحزاب المعارضة الأربعة الصغيرة في وقت لاحق من اليوم، مشروع قانون مشترك لعزل القائم بأعمال الرئيس.وأعلن الحزب المعارض الرئيسي رسميا أمس الخميس أنه سيبدأ في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بعزل الرئيس المؤقت "تشيه" الذي لم يعين القاضي "ما أون هيوك" المرشح لعضوية المحكمة الدستورية، على الرغم من أن المحكمة الدستورية أشارت إلى أن رفض "تشيه" لتعيين المرشح "ما" كان عملا غير قانوني ينتهك سلطات البرلمان.وإذا تم تقديم اقتراح بعزل القائم بأعمال الرئيس، فسوف يكون هذا هو اقتراح العزل الثلاثين منذ تولي الرئيس "يون صوك يول" منصبه.