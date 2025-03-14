الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

السماح لمجموعات سياحية صينية بدخول كوريا الجنوبية بدون تأشيرة

Write: 2025-03-21 14:30:57Update: 2025-03-21 14:31:24

السماح لمجموعات سياحية صينية بدخول كوريا الجنوبية بدون تأشيرة

Photo : YONHAP News

تقرر السماح للسياح الصينيين الذين يزورون كوريا الجنوبية ضمن مجموعات سياحية، بدخول البلاد دون الحصول على تأشيرة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به  القائم بأعمال الرئيس الكوري "تشيه سانغ موك" في اجتماع عقده في مدينة كيونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانغ أمس الخميس لمراجعة أوضاع معيشة الشعب، حيث قال إنه سيتم تنفيذ هذا القرار في الربع الثالث من هذا العام من أجل اجتذاب المزيد من السياح الصينيين لكوريا الجنوبية.
ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عن تفاصيل الخطة المتعلقة بهذا القرار قبل نهاية شهر أبريل.
وقد بدأت الصين في إعفاء الكوريين الذين يزورونها لمدة تقل عن 30 يوما، من التأشيرات منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، فيما ينبغي على الصينيين الحصول على تأشيرات لدخول كوريا الجنوبية باستثناء السياح الصينيين الزائرين لجزيرة جيجو أو الذين يدخلون كوريا على متن بواخر سياحية.
وأكد "تشيه" أن الحكومة الكورية تخطط لتوسيع نطاق عرض البرامج السياحية المخصصة لتلبية الطلبات المحتملة من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;