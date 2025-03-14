السماح لمجموعات سياحية صينية بدخول كوريا الجنوبية بدون تأشيرة

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تقرر السماح للسياح الصينيين الذين يزورون كوريا الجنوبية ضمن مجموعات سياحية، بدخول البلاد دون الحصول على تأشيرة.جاء ذلك في تصريح أدلى به القائم بأعمال الرئيس الكوري "تشيه سانغ موك" في اجتماع عقده في مدينة كيونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانغ أمس الخميس لمراجعة أوضاع معيشة الشعب، حيث قال إنه سيتم تنفيذ هذا القرار في الربع الثالث من هذا العام من أجل اجتذاب المزيد من السياح الصينيين لكوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عن تفاصيل الخطة المتعلقة بهذا القرار قبل نهاية شهر أبريل.وقد بدأت الصين في إعفاء الكوريين الذين يزورونها لمدة تقل عن 30 يوما، من التأشيرات منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، فيما ينبغي على الصينيين الحصول على تأشيرات لدخول كوريا الجنوبية باستثناء السياح الصينيين الزائرين لجزيرة جيجو أو الذين يدخلون كوريا على متن بواخر سياحية.وأكد "تشيه" أن الحكومة الكورية تخطط لتوسيع نطاق عرض البرامج السياحية المخصصة لتلبية الطلبات المحتملة من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.