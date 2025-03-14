معدلات تأييد تغيير الحكومة تبلغ 51%

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تبين أن معدلات تأييد تغيير الحكومة في كوريا الجنوبية تفوق معدلات تمديد ولاية الحكومة الحالية.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الثامن عشر وحتى العشرين من مارس على 1003 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تمديد ولاية الحكومة الحالية إلى 39%، بينما بلغت معدلات تأييد تغيير الحكومة 51%.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 36%، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 40%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 36% من المشاركين يفضلون رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" كقائد سياسي مستقبلي، وتلاه وزير التوظيف والعمل "كيم مون سو" بـ9%، والرئيس السابق للحزب الحاكم "هان هونغ هون" بـ4%، وعمدة مدينة سيول "أوه سيه هون" بـ4%، وحاكم مدينة ديغو "هونغ جون بيو" بـ3%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.