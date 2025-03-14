وزير الخارجية الكوري يلتقي بنظيريه الياباني والصيني في طوكيو

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" بزيارة إلى اليابان لإجراء محادثات مع نظيريه الياباني "تاكيشي إيوايا" والصيني "وانغ يي".وتوجه الوزير "تشو" لطوكيو في وقت سابق من اليوم الجمعة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي المقرر عقده غدا السبت.ومن المتوقع أن يتم في الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والتبادلات الشخصية بين سيول وبكين وطوكيو، والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك قضايا شبه الجزيرة الكورية.ومن المتوقع أيضا أن يتعهد الوزراء الثلاثة بمواصلة تنسيق وجهات النظر لضمان نجاح القمة الثلاثية لقادة بلدانهم المقرر عقدها في اليابان هذا العام.وسوف يجري الوزير الكوري "تشو" محادثات ثنائية مع كل من نظيره الصيني "وانغ يي" والياباني "إيوايا".