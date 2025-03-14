منتخب كوريا لكرة القدم يتعادل مع منتخب عُمان في تصفيات آسيا

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خطف منتخب كوريا الجنوبية نقطة واحدة بعد تعادله 1- 1 أمام نظيره العُماني في المباراة التي أقيمت أمس الخميس في مدينة كويانغ الكورية ضمن الجولة السابعة من المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.وقد تم تسجيل هدف المنتخب الكوري عن طريق اللاعب "هونغ هي تشان" في الدقيقة الـ41 وهي النتيجة التي انتهي عليها الشوط الأول.وتمكن المنتخب العماني من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ80 بواسطة لاعبه "علي البوسعيدي".ولم تحمل الدقائق المتبقية أي تغيير في النتيجة ليرفع المنتخب الكوري رصيده إلى 15 نقطة ويؤكد صدارته للمجموعة، بينما رفع المنتخب العُماني رصيده إلى 7 نقاط.وسوف يلتقي المنتخب الكوري مع نظيره الأردني في استاد كأس العالم في مدينة سوان الكورية يوم الثلاثاء القادم ضمن الجولة الثامنة من المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.