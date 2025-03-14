المحكمة تمنع عضوات فرقة نيوجينز من ممارسة أنشطة فردية

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أصدرت محكمة كورية حكماً يمنع عضوات فرقة الفتيات نيوجينز، التي تستخدم حالياً اسم NJZ، من ممارسة أنشطة فنية بشكل فردي، وذلك في إطار النزاع القضائي القائم بينها وبين شركة الإنتاج الفني "آدور" حول عقد الاحتكار.وقد قررت الدائرة المدنية الخمسون بالمحكمة المركزية في سيول، برئاسة القاضي "كيم سانغ هون" يوم 21 من مارس، قبول طلب الحظر المؤقت الذي تقدمت به شركة آدور ضد عضوات نيوجينز الخمس، والمتعلق بـ"الحفاظ على مكانة الشركة كوكالة فنية ومنع توقيع عقود إعلانية بشكل منفرد".وكان عضوات نيوجينز قد أعلنّ في نوفمبر الماضي عن إنهاء عقدهن مع شركة آدور بدعوى أن الشركة انتهكت بنود العقد، وبدأن منذ ذلك الوقت أنشطة فردية بعيداً عن الوكالة.ورداً على ذلك، تقدمت آدور في يناير الماضي بطلب حظر مؤقت إلى المحكمة، طالبت فيه بمنع عضوات الفرقة من توقيع عقود بشكل مستقل.ولاحقاً، وسّعت آدور نطاق طلبها ليشمل أيضاً منعهن من ممارسة أي نشاط فني مستقل، بما في ذلك كتابة وتلحين وغناء الأغاني، أو أي أنشطة أخرى في مجال الفن.