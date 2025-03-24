7778 هكتارا من الغابات دُمّرت في حرائق غابات متعددة

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تعرّض أكثر من سبعة آلاف هكتار من الغابات في كوريا الجنوبية للدمار بسبب حرائق غابات متعددة اجتاحت المناطق الجنوبية من البلاد منذ يوم الجمعة.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، استمرت جهود مكافحة الحرائق حتى الساعة التاسعة من مساء أمس الأحد في خمس مناطق، هي: سان تشونغ وكيم هيه بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، وأوي سونغ بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، ومنطقة أول جو في أول سان، وأوك تشون بمقاطعة شمال تشونغ تشُنغ. وقد أدت حرائق تلك الغابات إلى تدمير سبعة آلاف و778 هكتارا من أراضيها حتى الساعة التاسعة من مساء أمس الأحد، بما في ذلك حوالي ستة آلاف هكتار في أوي سونغ، وألف و379 هكتارا في سان تشونغ.ولقي أربعة أشخاص حتفهم بينما أصيب ستة آخرون في سان تشونغ، وتم إجلاء ما يقرب من ألفي شخص من المناطق المتضررة إلى ملاجئ.وتعرض تسعون منزلا للدمار بينما تضرر عشرون منزلا آخر.وتواجه سلطات الإطفاء صعوبة في إخماد الحرائق بسبب الرياح القوية والطقس الجاف، لكنها احتوت 71% من النيران في سان تشونغ، و60% في أوي سونغ، و72% في أول جو، و96% في كيم هيه، بينما تم مساء الأحد إخماد الحرائق في أوك تشون التي اندلعت صباح الأمس.