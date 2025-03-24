مؤيدو يون ومنتقدوه ينظمون مسيرات في سيول

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اندلعت مسيرات مؤيدة ومعارضة لعزل الرئيس الكوري "يون صوك يول" في مواقع متعددة في العاصمة سيول أمس الأحد، وسط تأخر صدور حكم المحكمة الدستورية في هذه القضية.وأقامت كنيسة "سارانغ كيل" بقيادة القس المحافظ "جون كوانغ هون" قداسا في الهواء الطلق في منطقة "جونغ نو" أمس الأحد، داعية إلى إعادة يون إلى منصبه. ونظم حزب التوحيد من أجل الحرية والجماعات المدنية المحافظة الأخرى مسيرات بالقرب من المحكمة الدستورية والمقر الرسمي للرئيس يون من الساعة 2 ظهرا وحتى 10 مساء، بينما نظمت مجموعة مدنية أخرى تجمعا مماثلا في محطة آن غوك في الساعة 6 مساء.وفي المقابل، أصدرت جماعات الصيادلة بيانا يدعو إلى صدور حكم سريع يؤيد عزل الرئيس يون، وذلك في تجمع بالقرب من قصر كيونغ بوك في الساعة 4 مساء. ولم تعقد مجموعة مدنية تدعو إلى العزل الفوري للرئيس يون وإجراء إصلاحات اجتماعية أوسع، تجمعا أمس الأحد، لكنها تخطط لاستئناف تجمعاتها اليومية في الساعة 7 مساء بدءا من اليوم الاثنين.