الحكومة الكورية تقدم دعما خاصا للمناطق المتضررة من حرائق الغابات

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صرح القائم بأعمال الرئيس الكوري "تشيه سانغ موك" بأن الحكومة ستقدم دعما خاصا لثلاث مناطق تضررت من حرائق الغابات.وأعلن القائم بأعمال الرئيس عن هذا الدعم أمس الأحد في أثناء ترؤسه اجتماعا حكوميا لمناقشة الاستجابة لحرائق الغابات المتعددة في المناطق الجنوبية من البلاد.وصرح تشيه بأن الحكومة أعلنت حالة الكوارث الوطنية في مدينة أول سان ومقاطعتيْ شمال وجنوب كيونغ سانغ، حيث اندلعت حرائق غابات هائلة، كما صنّفت منطقة سان تشونغ، التابعة لمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، كمنطقة كوارث خاصة.وأضاف أن الحكومة تخطط لتقديم منح خاصة بقيمة 2.6 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 1.77 مليون دولار أمريكي، لكل من أول سان ومقاطعتي شمال وجنوب كيونغ سانغ.كما ستقدم الحكومة 50 مليون وون كمساعدات إغاثة لدعم النازحين والضحايا في سان تشونغ.