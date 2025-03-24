إعلان حالة الكوارث الوطنية في أول سان وكيونغ سانغ بسبب حرائق الغابات

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مع تدمير حرائق الغابات مساحات واسعة من الأراضي في المناطق الجنوبية من كوريا، أعلنت الحكومة يوم السبت حالة الكوارث الوطنية في مقاطعتيْ شمال وجنوب كيونغ سانغ ومدينة أول سان، بينما صنّفت منطقة سان تشونغ في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، كمنطقة كوارث خاصة.وتُكافح هيئة الغابات الكورية ضد حرائق غابات متعددة في تلك المناطق، ضمن أعلى مستوى من الاستجابة للكوارث، وهو المستوى 3، في كل من سان تشونغ ومنطقة أوي سونغ في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، ومنطقة أول جو في مدينة أول سان. وتم وضع المستوى 2 في كيم هيه بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وقد لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب ستة آخرون في حرائق سان تشونغ.وتم نشر طائرات هليكوبتر مرة أخرى عند شروق شمس اليوم الاثنين، حيث تخطط سلطات الغابات لاحتواء النيران الرئيسية خلال ساعات الصباح عندما تكون الرياح أكثر هدوءا.وتم نشر 60 مروحية في أوي سونغ، و36 في سان تشونغ، و12 في أول جو.وحتى صباح اليوم، تمكنت السلطات من احتواء 65% من الحرائق في أوي سونغ، و70% في سان تشونغ، و69% في أول جو، و96% في كيم هيه.