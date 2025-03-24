استطلاع يشير إلى أن 53.9% يؤيدون انتقال السلطة و40.4% يفضلون بقاءها

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أشار استطلاع جديد للرأي إلى أن أكثر من نصف الشعب الكوري يرغب في انتقال السلطة مع الانتخابات الرئاسية القادمة.وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة ريال ميتر على ألف و509 من المواطنين الكوريين البالغين على مستوى البلاد من الأربعاء إلى الجمعة، قال 53.9% من المشاركين إنهم يريدون فوز مرشح من كتلة المعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة، بينما قال 40.4% إنهم يفضلون بقاء حزب قوة الشعب كحزب حاكم.وقد انخفضت نسبة المشاركين المؤيدين لانتقال السلطة بمقدار 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق، بينما كانت هناك زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية في عدد المشاركين الذين يريدون الحفاظ على الوضع الراهن.ومن حيث معدلات التأييد الشعبي، كان حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، وحزب قوة الشعب الحاكم متقاربين ضمن هامش الخطأ، حيث تقدمت الحزب المعارض على الحزب الحاكم بنسبة بلغت 43.6%، بينما حصل الحزب الحاكم على 40%.ومنذ استطلاع الأسبوع السابق، شهد معدل التأييد الشعبي للحزب المعارض انخفاضا قدره 0.7 نقطة مئوية بينما شهد الحزب الحاكم ارتفاعا بنسبة نقطة مئوية واحدة، مع تضييق الفجوة بينهما إلى 3.6%.ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع الذي تم بتكليف من صحيفة اقتصاديات الطاقة 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2.5 نقطة مئوية.