كوريا الجنوبية تواصل مناقشاتها مع الولايات المتحدة للحد من تأثير الرسوم الجمركية

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صرّح وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "آن دوك غُن"، بأن الحكومة ستواصل مناقشاتها مع الولايات المتحدة للحد من التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية على سلع فردية مثل السيارات وأشباه الموصلات على الصناعات الكورية الجنوبية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير آن للصحفيين أمس الأحد في مطار إنتشون الدولي لدى عودته من زيارة استغرقت يومين إلى واشنطن لإجراء محادثات مع وزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت" ووزير التجارة "هوارد لوتنيك".وأضاف آن أنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية مختلفة، بالإضافة إلى رسومها الجمركية المتبادلة، يوم 2 أبريل، موضحا أن حكومة كوريا الجنوبية تستعد لهذه الرسوم الجمركية الجديدة. وقال إنه أبلغ الجانب الأمريكي بالجهود الحكومية الشاملة التي تبذلها سيول لمعالجة الحواجز غير الجمركية في التجارة الثنائية، وأنه تمت بشكل فعال معالجة العديد من الأمور التي تقع ضمن سوء الفهم بشأن الرسوم الجمركية.وقال آن إنه اتفق في اجتماعه مع وزير الطاقة الأمريكي على ضرورة حل قضية إدراج كوريا الجنوبية ضمن قائمة الدول ذات الوضع الحساس.